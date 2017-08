Gek op borduren en Den Haag; Nancy zoekt borduurpatroon van stadswapen

Het stadweapen van Den Haag

DEN HAAG - Het nichtje Nancy van Corrie Langelaan heeft twee grote liefdes: borduren en Den Haag. En daar gaat haar vraag aan SuperDebby dan ook over. Nancy uit Apeldoorn is al jaren op zoek naar een borduurpatroon van het wapen van Den Haag. Of een kant en klaar geborduurd wapen van Den Haag.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Haar tante Corrie uit Wassenaar is een trouwe luisteraar. Ze luistert onder de douche, in de keuken en in de huiskamer, eigenlijk luistert ze de hele dag door naar radio West. De stap om SuperDebby in te schakelen was snel gezet. 'Mijn nichtje heeft overal gezocht en zoekt al jaren naar het borduurpatroon van het wapen van Den Haag. Ze kan het nergens vinden', zegt Corrie.



Maar waarom zoekt Nancy die in Apeldoorn woont een wapen van Den Haag? 'Ze is helemaal gek van Den Haag, net als haar zus. Ze hebben in hun jeugd op de Hooikade gewoond. Ze komen soms gewoon een dagje naar Den Haag om lekker in de stad te zijn', vertelt Corrie.



Dus kun je Corrie en haar nichtje helpen? Laat het ons weten. Mail naar superdebby@omroepwest.nl