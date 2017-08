De schappen bij Leidse Albert Heijn zijn leeg: 'Het is belachelijk'

LEIDEN - Lege schappen bij de Albert Heijn op het Leidse Kooiplein. Albert Heijn heeft de leveringen aan de supermarkt begin vorige week stopgezet na een conflict met de franchisenemer, Gerrit van Noort.

Vlees, brood, groente: er is nauwelijks meer iets te krijgen in de winkel op het Kooiplein. Toch is de winkel maandag gewoon open. 'Het kan echt niet hoor. Het is belachelijk', zegt een vrouw die samen met een andere vrouw mopperend door de supermarkt loopt. 'Wij gaan nu naar de Hoogvliet aan de overkant.'Medewerkers zijn aangeslagen. 'Het is heel vervelend', zegt één van hen. Bij de onlangs geopende supermarkt Hoogvliet worden ondertussen goede zaken gedaan.Van Noort is ook franchisenemer bij een winkel in het Brabantse Berghem en ook daar is de levering stopgezet. Albert Heijn is volgens een woordvoerder al lange tijd in gesprek over de financiële verplichtingen van Van Noort.'Ondanks alle inspanningen lukt het op dit moment helaas niet om eruit te komen. We hebben begin vorige week helaas moeten beslissen de leveringen naar de twee winkels stop te zetten. Dat is een maatregel die wij uiteraard niet graag nemen. Niet voor de heer Van Noort, niet voor de medewerkers van de winkels en niet voor de klanten van de winkels', laat een woordvoerder weten.Albert Heijn weet nog niet of en wanneer de producten weer worden aangeleverd. Van Noort was maandag niet bereikbaar voor commentaar.