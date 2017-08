Knooppunt Holland: Route Johan & Mirella - Nationaal Park Hollandse Duinen

DEN HAAG - Deze week fietst Johan Overdevest samen met Hart van Nederland presentatrice Mirella van Markus een knooppuntenroute door Nationaal Park Hollandse Duinen.

Nationaal park Hollandse Duinen is een prachtig kustlandschap tussen Hoek van Holland en Noordwijk van 43 kilometer lang en zo’n 8,5 kilometer breed. Niet alleen de duinen, maar ook alle natuurgebieden, parken, bossen, bollenvelden en landgoederen zoals bijvoorbeeld Duivenvoorde in Voorschoten en landgoed Keukenhof in Lisse zijn onderdeel van het Nationaal Park. Door de verbinding te leggen tussen deze gebieden en er één groot Nationaal Park van te maken, kan een nog betere balans tussen recreatie en het beschermen van kwetsbare natuur worden gecreëerd.Mirella van Markus is een bekend gezicht van SBS6 en meerdere keren per week te zien als presentatrice van Hart van Nederland. Daarnaast is ze komend seizoen te zien als één van de presentatoren van het programma Huizenjacht. Mirella is getrouwd met Claudia en samen hebben ze een dochter die werd gedragen door Claudia. Mirella is in verwachting van hun tweede kind en onderweg vertelt ze Johan dat hier een lange weg aan vooraf ging.Johan en Mirella fietsen een route door het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar en beginnen bij knooppunt 97 in Katwijk. Een recht doorgaand fietspad brengt ze naar de knooppunten 41 en 40. Er zijn echter genoeg mogelijkheden om van dit pad af te wijken om bijvoorbeeld de Atlantikwall te bekijken te picknicken of een duintop te beklimmen.Onderweg bezochten Mirella en Johan één van de bunkers op zoek naar vleermuizen. Mocht je zelf een keer een bunker van de Atlantikwall willen bezoeken dan zijn daarvoor diverse mogelijkheden:Ook werd nog een kudde wilde Konikpaarden bezocht. Johan en Mirella kregen hiervoor een lift van boswachter Thomas Peek, maar je kunt de dieren zelf ook bekijken als je de terugweg fietst door Wassenaar, Valkenburg en Katwijk. Lentevreugd zie dan links van de weg tussen Wassenaar en Valkenburg.Vanaf knooppunt 40 ga je linkssaf richting Meijendel waar van alles te zien, doen en te beleven is. Mirella en Johan zijn hier vandaan dezelfde route teruggefietst door het prachtige duingebied. Absoluut niet saai, want vanaf de andere kant gezien is het weer alsof je door een heel ander gebied fietst, zo mooi is de afwisseling in het landschap.Mocht je ervoor kiezen door Wassenaar terug te fietsen, volg dan de knooppunten 44, 46, 47, 43, 93, 96 en weer naar het beginpunt bij knooppunt 97, ook een mooie en afwisselende route.Het Nationaal Park Hollandse Duinen is enorm groot en er zijn dan ook nog veel andere routes te wandelen en te fietsen.Veel plezier weer met deze route!