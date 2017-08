Slachtoffer schietpartij Alphen: 'Dit krijgt nog een staartje'

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Kijk wat die lafaard me heeft aangedaan.' Dat schrijft één van de twee slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan den Rijn op Facebook. Hij ligt in het ziekenhuis, en voegt bij de tekst enkele nietsverhullende foto's toe.

Hij en een andere man werden zaterdagavond neergeschoten op het Alphense woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad. De slachtoffers zijn 22 en 41 jaar oud en komen uit Alphen.Van één van de slachtoffers mag iedereen het weten. Hij liet weten dat hij werd opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum en ook de reden waarom maakte hij openbaar: 'Voor me pestleier geschoten.'Maar daar blijft het niet bij. Het slachtoffer is namelijk niet van plan dit over zijn kant te laten gaan en zinspeelt op een reactie. 'Dit krijgt nog een staartje. Hou daar maar rekening mee', laat hij weten.De verdachte van de schietpartij is ondanks een klopjacht nog niet aangehouden. De auto van de dader is aangetroffen in een sloot bij het woonwagenkamp.