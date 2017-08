Tweede Kelder maakt kans op Europese prijs

DEN HAAG - De Tweede Kamerverkiezingen door de ogen van jongeren. Dat was het uitgangspunt van De Tweede Kelder. In aanloop naar de verkiezingen maakten 30 jongeren het tv-programma dagelijks vanuit de kelders op het Binnenhof. Het project van Vodafone, Ziggo en Omroep West is nu genomineerd voor een Europese prijs: de Digital Communication Award.





Welke politicus speelt regelmatig FIFA met de jongere doelgroep? Wat doen jongeren als ze Premier for a Day zijn? En welke lijsttrekker heeft moeite met 'De Tweede Kelder'? Dat waren vragen die aan bod kwamen.



750 inzendingen



Uit meer dan 750 inzendingen vanuit heel Europa zijn de beste campagnes en projecten geselecteerd op het gebied van digitale communicatie. Er zijn 40 verschillende categorieën. Op 29 september worden de prijzen uitgereikt in Berlijn.



