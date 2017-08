Brand Den Hoorn: 'Roetdeeltjes kun je zelf verwijderen'

MIDDEN-DELFLAND - Inwoners van Den Hoorn en Schipluiden die roetdeeltjes op hun auto of tuinmeubelen hebben van de grote brand bij een bedrijfsgebouw, kunnen die deeltjes zelf verwijderen. Dat meldt de gemeente Midden-Delfland.

Bij de brand die zondagavond uitbrak aan de Hooipolderweg in Den Hoorn kwam veel rook en roet vrij. Bewoners kunnen de deeltjes weghalen door met warm water en zeep te poetsen.Het grootste gedeelte van de roetdeeltjes is te vinden in het agrarische gebied van Schipluiden. In die richting stond de wind tijdens de brand, die in de nacht van zondag op maandag woedde.De brandweer heeft in dit gebied metingen verricht naar stoffen in de rook, gevaarlijke stoffen zijn niet aangetroffen. De gemeente laat een extra onderzoek verrichten in het gebied, net buiten de bebouwde kom van Den Hoorn.