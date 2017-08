NVWA publiceert lijst met Haagse restaurants: controleer hier hoe schoon de keuken is

De NVWA publiceert vanaf maandag de inspectieresultaten van Haagse restaurants. Eerder gebeurde dat alleen met de gegevens over lunchrooms. Via een app en de website kun je nu ook van andere Haagse horecabedrijven zien of ze voldoen aan de eisen van de inspectie.495 zaken werden geïnspecteerd. Daarvan is de overgrote meerderheid dus in orde. Twee Haagse restaurants staan onder verscherpt toezicht, in beide gevallen was de ongediertewering onvoldoende. Het gaat om All Ways Wok aan de Leyweg en het Indische restaurant Garoeda aan de Kneuterdijk.Deze laatste werd begin juli tijdelijk gesloten omdat de hygiëne in de keuken te wensen over liet. Na een week mocht het restaurant zijn deuren weer openen . 'Deze gegevens van de NVWA zijn nog van toen. We verwachten dat we tijdens de inspectie volgende week wel weer aan de eisen voldoen', laat een werknemer van Garoeda weten.Bij All Ways Wok kwamen de problemen door verbouwingen, zegt een woordvoerder van het restaurant. 'Hierdoor ontstonden rioolproblemen waar vliegjes op afkwamen. Het is nu weer in orde. Bij de laatste controle was het alweer goed.'Bij 56 horecabedrijven zijn verbeterpunten vastgesteld. Het verschilt per restaurant wat er verbeterd kan worden. De NVWA heeft geen enkel restaurant hoeven sluiten. Van 1.110 zaken zijn geen recente gegevens bekend. De gegevens worden wekelijks geactualiseerd.De status van je eetgelegenheid in Den Haag kan je nu checken met een speciale app