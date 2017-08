Verplichte opname voor 25-jarige grafvernieler

DEN HAAG - Een 25-jarige man is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot twee jaar verplichte opname in een instelling voor stelselmatige daders. De man heeft verschillende inbraken gepleegd en vernielingen bij grafzerken aangericht.

Op de begraafplaats Westduin in Den Haag heeft de man vernielingen aangericht aan dertien grafzerken en een schuilhokje. De veroordeelde heeft meerdere keren ingebroken in leegstaande stacaravans op een vakantiepark in Kijkduin. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij keer op keer een grote ravage aanrichtte en tientallen gedupeerden achterliet.Naast verplichte opname moet de man een schadevergoeding betalen aan meerdere slachtoffers. Deze straf staat gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.