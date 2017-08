Ada wil zwijmelen bij VHS-band Zout op mijn huid

Ada zoekt een VHS-band van het boek Zout op mijn huid (Foto: Pixabay)

ZOETERMEER - Een rijke ontwikkelde vrouw en een boer leren elkaar kennen en hoewel hij een gezin heeft krijgen ze een relatie. Eens per jaar zien ze elkaar een paar dagen, tot hij niet meer komt opdagen... Ada Wiggers uit Zoetermeer houdt van dit verhaal: 'Zout op mijn huid' van Benoite Groult. En ze zou zo graag de VHS-band ervan terugvinden.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Van het prachtige verhaal van de Franse schrijver Benoite Groult 'Zout op mijn huid' is een boek, film en toneelkstuk verschenen. En Ada heeft alles gezien en gelezen. Ze kon er geen genoeg van krijgen. Zo mooi.



Ze had de film op VHS, maar ze leende hem uit en hij kwam niet meer terug. Via SuperDebby hoopt ze de film weer in haar bezit te krijgen.



Omdat ze de film al zeker 20 jaar kwijt is zou ze hem heel graag nog eens bekijken. Heb jij de film op VHS staan en mag Ada hem lenen of hebben? Dan horen we dat heel graag! Superdebby@omroepwest.nl