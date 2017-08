Bowlingballen en -schoenen zoeken nieuwe eigenaren met bowlinghart

Janet en Theo doen hun bowlingballen weg.

VOORBURG - Wel 25 jaar lang heeft Janet Onderwater (80-plus) samen met haar man Theo uit Voorburg gebowld. Nu zoekt ze een nieuwe eigenaar met een groot bowlinghart. Bowlingballen en schoenen gaan de deur uit.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Janet en Theo hebben hun bowlingschoenen inmiddels verruild voor gewone schoenen. De bowlingballen liggen maar stof te vangen in de kast. Onwijs zonde natuurlijk en weggooien kunnen Janet en Theo niet. Ze schakelden SuperDebby in om een nieuwe eigenaar te vinden voor hun bowlingballen en -schoenen. De mannenschoen is maat 41 en de vrouwenschoen is maat 38/39.



Janet en Theo waren vaak te vinden op de bowlingbaan bij de Paardenmarkt in Delft. Nu ze de 80 jaar zijn gepasseerd doen ze het wat rustiger aan. De bowlingballen inclusief tas en schoenen, zijn gebruikt maar ze zien er nog goed uit.



De ene bowlingbal is echt voor vrouwen, hij is wat lichter en ook de gaten voor de vingers zijn wat kleiner. De zwarte bal van de echtgenoot is iets zwaarder en heeft grotere gaten voor de vingers.



Ben of ken jij iemand die bowlt en die wel een nieuw bal, tas en schoenen kan gebruiken? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel met 070 307 88 88