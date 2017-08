Strandpolitie houdt er na deze week mee op

REGIO - De strandpolitie is deze week voor het laatst op het strand te vinden. In de maanden juni, juli en augustus zijn ze actief geweest op alle stranden in onze regio, van 's Gravenzande tot Noordwijk. Dieptepunt was de Duitse toerist die verdonk voor de kust van Kijkduin. 'Verschrikkelijk,' zegt Marjan Luis, teamchef van politie Scheveningen.

De strandpolitie heeft niet als hoofdtaak om mensen uit zee te redden, maar ze ondersteunen de Reddingsbrigade waar nodig. 'Als het dan toch niet mag lukken en een gezin dat hier vakantie viert opeens zonder vader naar huis moet ... Dat is verschrikkelijk,' vertelt Marjan Luis. 'Het was voor ons het dieptepunt van deze zomer.'Maar het werk kent vooral mooie kanten . 'Veel reddingen lopen wel goed af. We vinden vermiste kinderen terug, begeleiden toeristen en we ondersteunen bij grote evenenmenten zoals het Vuurwerkfestival.' Als teamchef is Marjan Luis 'supertrots' dat alle evenementen deze zomer rustig zijn verlopen.De strandpolitie heeft een gigantisch werkgebied dat loopt van de Westlandse kust tot aan Noordwijk. 'We zijn met 40 mensen en hebben drie posten, Kijkduin, Scheveningen en Noordwijk.' Het kustdetachement -zoals het officieel heet- heeft allerlei speciaal materiaal om mee te werken. 'We hebben jeeps, jetski's en een mooie boot.'En dan nog even over het zomerweer. 'Tja, dat was natuurlijk ook een klein dieptepuntje. Dat had wel wat beter mogen zijn, zeker in de zomermaanden, dan hadden we meer mensen kunnen begeleiden,' vertelt Luis. 'Het lijkt erop dat het voorjaar en het najaar van 2017 vooral zonnig zijn.'Wellicht komt er een mooie septembermaand aan, maar de strandpolitie houdt ermee op. 'Dat is jammer, maar dat is niet anders. De collega's komen van allerlei bureaus uit de regio en ze moeten terug naar hun dagelijks werk. Daar zijn ze ook nodig,' legt de Scheveningse teamchef uit. 'Maar we hopen dat we bij een mooie dag in september toch nog wat mensen kunnen oproepen.'