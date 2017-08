Langslepende zaak baby Jayden nog niet ten einde

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) is het er niet mee eens dat Hagenaar Brian H. is vrijgesproken van de dood van zijn vijf weken oude zoontje Jayden. Het OM gaat in beroep bij de Hoge Raad, meldt het gerechtshof maandag.

De zaak houdt het gezin al meer dan vijf jaar in haar greep. Eind januari 2012 overleed Jayden nadat zijn vader hem een flesje had gegeven. Het kind werd slap en H. en zijn vrouw belden 112. Eenmaal in het ziekenhuis was de baby hersendood, korte tijd later overleed het jongetje.H. werd aangeklaagd, maar zowel door rechtbank als door het hof werd hij vrijgesproken. Er is nu besloten om in cassatie te gaan bij het hoogste orgaan, de Hoge Raad.De 49-jarige H. heeft altijd volgehouden dat hij niets met de dood van Jayden te maken heeft . Zijn vrouw steunt dat verhaal. De twee hebben inmiddels een tweede kind samen.