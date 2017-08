700 Hagenaars krijgen theatervoorstelling cadeau

DEN HAAG - Het Nationale Theater in Den Haag heeft 700 kaarten cadeau gegeven voor de eerste voorstelling van het nieuwe theaterseizoen. Het gaat om de voorstelling 'Het verzamelde werk van William Shakespeare'. Het theater gaf de kaarten aan inwoners die de stad Den Haag 'elk een beetje leefbaarder, mooier, sprankelender of spannender maken'.

Het gaat dan om bijvoorbeeld vrijwilligers, zorgverleners, politieagenten, vuilnisophalers, daklozen, horecapersoneel en trambestuurders. Begin juli werden tal van zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en andere publieke instellingen aangeschreven door het theater. De vrijkaarten waren in een mum van tijd vergeven.'Het nationale theater is er voor de stad. We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van het toneel dat wij maken en presenteren', zegt de voorzitter van de directie, Walter Lighthart.Het Nationale Theater bestaat sinds 1 januari 2017 en komt voort uit een fusie van de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en het Nationale Toneel/NTjong. In september start het allereerste seizoen van deze nieuwe theaterorganisatie.