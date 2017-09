Muziekvereniging St. Caecilia Loosduinen wil 100-jarige verjaardag vieren met oud-leden

DEN HAAG - Voor Muziekvereniging St. Caecilia Loosduinen is het een feestjaar. De vereniging viert 17 september haar 100-jarig bestaan! Reden om flink uit te pakken. Ron de Krieger is als vice-voorzitter maar er druk mee. Hij zoekt via SuperDebby oud-leden.

Geschreven door Redactie SuperDebby

De vereniging op 17 september 1917 opgericht en beleeft dus op 17 september van dit jaar haar 100e verjaardag. Een een reunie is het leukste als er zoveel mogelijk oud-leden zijn. 'Voor zover we weten zijn er geen oud-leden meer van het eerste uur, maar mogelijk nog wel leden vanuit de beginjaren van de harmonie en uiteraard nog vele oud-leden die in de loop der jaren daarna bij de vereniging muziek hebben gemaakt', zegt Ron.



Hij hoopt nog zo'n 100 mensen te bereiken, maar hij vreest het ergste omdat 'veel mensen Den Haag hebben verlaten'. De teller van oud-leden die komen staat op 43. Daarvan zijn zo'n 10 leden in de jaren '70 lid geweest. 'Misschien is er nog iemand die het begin van de drumband in 1953 wel heeft meegemaakt als lid en daar nog van alles over kan vertellen. In de jaren daarna is de vereniging uitgegroeid tot een grote en alom bekende harmonie, drumband en majorettegroep. En er is zelfs nog een ‘boerenblaaskapel’ aan toegevoegd, alsook een heuse Pietenband. Uit die hele periode zijn er ongetwijfeld veel oud-leden en betrokkenen die het leuk vinden om elkaar weer eens terug te zien', vertelt Ron.



Voor iedereen, die op welke manier dan ook gedurende de afgelopen periode van 100 jaar betrokken is geweest bij de vereniging, organiseert de vereniging een Jubileumviering. Ben jij lid geweest of ken je oud-leden van Muziekvereniging St. Caecilia Loosduinen? Laat het weten aan superdebby@omroepwest.nl