Parkeren vanaf 1 september weer deels gratis in Rijswijk

RIJSWIJK - Parkeren in delen van Rijswijk is vanaf 1 september de eerste paar uur weer gratis. Na kritiek is het nieuwe parkeerbeleid op de schop gegaan.

winkelcentrum Dr. H. Colijnlaan/Huis te Landelaan

winkelcentrum Hendrik Ravesteijnplein/Lindelaan

winkelcentrum Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel/Minister Aalberselaan

supermarkt Kerklaan/Julianastraat

wijkcentrum Stervoorde Arnoldsonstraat

wijkcentrum De Ottoburg Esdoornstraat

Trias Cor Ruysstraat

woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan 62

oude stadhuis Generaal Spoorlaan 2

Plaspoelpolder Lange Kleiweg/Kesslerpark

Marimbahal Waldhoornplein

Van Zweedenzaal Jacob van Offwegenlaan

Tennispark Welgelegen Laan te Blothinge

Vooral veel sportverenigingen en winkeliers hadden moeite met het nieuwe systeem dat 6 februari inging . Hierdoor was het niet meer mogelijk om een paar uur gratis te parkeren.In maart ging verantwoordelijk wethouder René van Hemert overstag en vanaf 1 september is het dus zover. Om de eerste uren gratis te parkeren, moeten parkeerders wel hun kenteken aanmelden via een telefoonprovider of parkeerautomaat.Parkeren is de eerste twee uur gratis bij:Parkeren is de eerste drie uur gratis bij:Wie zich niet aanmeldt, riskeert een boete. De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor klanten van de winkels en gebruikers van de andere voorzieningen in de buurt.