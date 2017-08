Dartgroep in Wateringen zoekt gezellige darter/dartspeelster voor de dinsdagavond dartavond

DEN HAAG - Hallo, wij zijn op zoek naar een gezellige darter of dartspeelster. Dat is duidelijke taal van Dolf van Rookhuizen. De darter uit Wateringen zoekt er een darter bij want de wintercompetitie staat weer voor de deur.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Van oktober tot mei wordt in de dartwereld de competitie gespeeld. Dolf doet met zijn vriendengroep mee aan de wintercompetitie van de DSWN-bond. 'Maar we zijn geen hoogspelers. We spelen voor de gezelligheid en willen niet promoveren en willen op het gewone niveau blijven darten. 'Je moet wel goed kunnen rekenen in verband met de puntentelling', zegt Dolf, die al dart sinds zijn 16de.



Leeftijd van het dartteam ligt tussen 21 en 60 jaar en bestaat nu uit 5 personen. Ze willen er graag een bij zodat ze weer met koppels kunnen spelen en mee mogen doen aan de competitie. De speelavond is dinsdag en wordt gehouden in het thuiscafé Scumpy in Wateringen. Het begint om 20.45 uur en duurt tot de late uurtjes. 'Tot de kroeg ons wegstuurt', lacht Dolf.



Voel je hier iets voor? Stuur een bericht aan superdebby@omroepwest.nl