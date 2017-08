Bekerduel Feyenoord - ADO Den Haag op woensdag 20 september

Loting eerste en tweede kwalificatieronde KNVB-Beker

DEN HAAG - ADO Den Haag speelt de eerste ronde van het KNVB Bekertoernooi op woensdag 20 september. De Haagse club trapt om 20.45 uur in Rotterdam af tegen landskampioen Feyenoord. De amateurs van Scheveningen spelen dezelfde dag om 18.30 uur tegen Ajax.

De locatie van het duel tussen Scheveningen en Ajax is nog niet bekend. Scheveningen wil graag op haar eigen sportpark de wedstrijd afwerken. De gemeente Den Haag en ook de politie bekijken momenteel of dat mogelijk is. Een alternatief zou het ADO Den Haag-stadion kunnen zijn.



Eerste ronde KNVB Beker:

Dinsdag 19 september:

Noordwijk - Fortuna Sittard

Quick Boys - FC Volendam



Woensdag 20 september:

Feyenoord - ADO Den Haag

Scheveningen - Ajax

FC Lisse - Hoek

Rijnsburgse Boys - Heracles Almelo

VVSB - Telstar

Katwijk - Ter Leede