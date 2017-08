Meer horeca op Nieuwe Rijn stuit op verzet

Een terras aan de Nieuwe Rijn. Foto Unity

LEIDEN - Nog meer café's en restaurants op de Nieuwe Rijn in Leiden is niet goed voor het centrum. Dat vinden horeca-ondernemers en buurtbewoners in de omgeving.





Hein Martens, eigenaar van restaurant Dende, begrijpt er ook niks van. ‘Ik vind dat de overheid zich daarmee onbetrouwbaar maakt. Je zou juist verwachten dat ze duidelijke en heldere regels opstellen, maar hier is de inkt nog niet droog of het verandert weer.’





Goede afwisseling





Martens en Van der Meijgaarden vinden dat een goede afwisseling van horeca en winkels het gebied aantrekkelijk maakt. ‘Maar nu slaat de balans eigenlijk en al door naar meer horeca.’



De wijkvereniging dient nu bij de gemeente een bezwaar in tegen het plan om nog meer horeca toe te staan op de Nieuwe Rijn. De gemeenteraad praat er in oktober weer over.



