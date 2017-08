'Gemeente staat klaar voor door brand gedupeerde ondernemers'

DEN HOORN - De ondernemers die gedupeerd zijn door een grote brand in een bedrijfspand in Den Hoorn kunnen op steun rekenen van de gemeente. 'Wij staan voor iedereen klaar', zegt burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland, waar Den Hoorn onder valt, in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Gedupeerde ondernemers kunnen zich volgens Rodenburg bijvoorbeeld bij de gemeente melden voor advies over vervangende bedrijfsruimte. Op financiële steun van de gemeente hoeven de ondernemers niet rekenen. Daarvoor verwijst Rodenburg door naar de verzekeraars. Wel kan de gemeente bemiddelen als de bedrijven er niet uitkomen met hun verzekeraar.Door de brand zijn meerdere loodsen verwoest. De burgemeester schat dat de schade zeker in de miljoenen euro's loopt. Rodenburg heeft afgelopen nacht en in de loop van maandag 'doorlopend contact gehad' met de ondernemers. 'We hebben ze bijvoorbeeld verteld welke bedrijven weer open kunnen en welke niet.'Het vuur brak zondag rond 23.00 uur uit in het pand aan de Hooipolderweg. De brandweer was massaal aanwezig om de brand onder controle te krijgen. Dat lukte uiteindelijk maandagochtend vroeg . Bij de brand is veel rook en roet vrijgekomen. Bewoners kunnen volgens de gemeente de deeltjes zelf weghalen . Het grootste gedeelte van de roetdeeltjes is te vinden in het agrarische gebied van Schipluiden, omdat de wind tijdens de brand in die richting stond.De brandweer heeft in het gebied metingen verricht naar stoffen in de rook, gevaarlijke stoffen zijn niet aangetroffen. De gemeente laat een extra onderzoek verrichten in het gebied, net buiten de bebouwde kom van Den Hoorn. Rodenburg heeft 'nog geen flauw idee' van de oorzaak van de brand.