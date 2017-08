Vernieuwde Fokkerhaven symbool voor Haagse Binckhorst

De afgelopen tijd werd het gebied rond de haven grondig opgeknapt. De bestrating is vernieuwd, er staan robuuste bankjes, er zijn planten en jonge boompjes neergezet, er is extra verlichting gekomen en er zijn nu vaste ligplaatsen gekomen voor boten.De vernieuwde Fokkerhaven is ook een beetje een symbool voor de vernieuwing van de Binckhorst. Dat staat nu nog bekend als bedrijvengebied, maar gaat de komende jaren een grote ontwikkeling doormaken. Er komen bijvoorbeeld 5000 woningen bij.De exploitatie van de haven ligt in handen van drie ondernemers. Ook is er ruimte gekomen voor horeca: in één van de twee karakteristieke pandjes aan de zijde van de haven is een restaurant gevestigd. En door de veertien vaste ligplaatsen en vijf passantenplekken kunnen zowel particuliere booteigenaren als de dagjesvaarders gemakkelijk af- en aanvaren.Met de komst van de Rotterdamsebaan is het gebied goed bereikbaar. Ontwikkelaars staan in de rij om hier aan de slag te gaan, aldus Revis.