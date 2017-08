Gemeenten Groene Hart vrezen uitbreiding Schiphol

NIEUWKOOP - Gemeenten in het Groene Hart willen dat Schiphol bij een mogelijke uitbreiding rekening houdt met het unieke karakter van het gebied. Met het opzetten van koptelefoons hebben wethouders van de gemeenten maandag het startsein gegeven voor de campagne ‘Geef stilte een stem’.

Op het Reghthuysplein in Nieuwkoop tekenden zij als eersten een petitie . Volgens de gemeenten kunnen inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers daar hun stem laten horen. De leefbaarheid van het gebied komt volgens de gemeenten bij de uitbreiding van Schiphol door een toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling onder druk te staan.In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er jaarlijks maximaal 500.000 vliegtuigen per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal dit jaar al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Na de zomer wordt er een voorstel voor uitbreiding van de luchthaven verwacht.De gemeenten - Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Gouda, Nieuwkoop, Stichtse Vecht en Woerden - maken zich 'grote zorgen' over de plannen voor verdere groei van Schiphol. 'Nu is het moment om alle protesten te bundelen en een vuist te maken. Niet alleen voorzien de huidige plannen in 100.000 extra vluchten in 2025, de kans is bovendien groot dat die extra vliegbewegingen vooral boven het Groene Hart en boven het oostelijk deel van Nederland gaan plaatsvinden. Het is tijd voor een brede maatschappelijke discussie over Schiphol en die starten we met deze campagne', zegt de Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen in een persbericht.De overlast is het grootst voor de directe omwonenden van Schiphol, erkennen de zeven gemeenten. Maar ook in het 'buitengebied' komen 'zeer veel' vliegtuigen over. In Nieuwkoop bijvoorbeeld worden jaarlijks zo'n 75.000 vliegtuigen gemeten. Dat zijn er meer dan 200 per dag, waarvan zo'n 150 overdag, ongeveer 45 in de avond en circa 15 in de nacht. In Nieuwkoop zijn er piekgeluiden tot meer dan 80 decibel, vergelijkbaar met het geluid van een passerende vrachtwagen.De gemeenten willen voordat er een besluit valt over de uitbreiding van Schiphol, aandacht voor hun leefgebied vragen. Met ludieke acties en via sociale media moet bij overheden en het grote publiek sympathie gewekt. En gaan de wethouders zelf dan nooit met het vliegtuig? Die vraag beantwoorden ze op het campagneplatform : 'Veel mensen vliegen, rijden ook auto en kopen veel consumptieartikelen. Desondanks kun je dan toch kritisch zijn op de effecten daarvan.'