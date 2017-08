Haase roemloos ten onder op US Open

DEN HAAG - Robin Haase is snel uitgeschakeld op de US Open. De Hagenaar won in de eerste ronde geen set van de Brit Kyle Edmund: 3-6 5-7 3-6.

Haase, nummer 36 van de wereld, staat zes plaatsen hoger op de mondiale ranglijst dan Edmund. Daar was tijdens de wedstrijd weinig van te zien. De Brit serveerde beter en maakte ook minder fouten. De dertigjarige Haase debuteerde tien jaar geleden op de grandslam in New York. Hij reikte nooit verder dan de tweede ronde.Haase, als 32ste geplaatst in New York, leverde in de eerste set bij een achterstand van 3-4 zijn service is. In de tweede set verloor hij zijn opslagbeurt bij een stand van 3-3. Vervolgens knokte hij zich knap terug tot 5-5. In de volgende game profiteerde de Brit van twee dubbele fouten van Haase. Daardoor kon hij de set alsnog uitserveren. In de derde set verloor Haase al zijn eerste opslagbeurt en slaagde hij er niet meer in die achterstand te repareren. Sterker nog, hij verloor de laatste game van de wedstrijd met een dubbele fout.