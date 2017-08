Bertens redt het niet tegen nummer 95 van de wereld

DEN HAAG - Voor Kiki Bertens zijn de US Open op een grote teleurstelling uitgelopen. De beste Nederlandse tennisster verloor al in de eerste ronde van Maria Sakkari, de Griekse nummer 95 van de wereldranglijst: 3-6 4-6.

Bertens, als 24ste geplaatst, begon slecht aan haar wedstrijd en keek al snel tegen een achterstand van 0-4 aan. In de tweede set ging ze lang gelijk op met Sakkari, maar verloor ze bij een stand van 4-4 twee games op rij.Bertens kwam op de US Open in het enkelspel nooit verder dan de tweede ronde. Ze is alweer de derde Nederlander die op de openingsdag van de laatste grandslam van het seizoen snel afscheid moet nemen. Eerder verloor Richèl Hogenkamp al van de Australische Arina Rodionova: 5-7 5-7. Ook Robin Haase won geen enkele set tegen de Brit Kyle Edmund: 3-6 5-7 3-6.Lesley Kerkhove komt dinsdag als laatste Nederlandse in actie. Ze stuit in de eerste ronde op de Roemeense Sorana Cirstea.