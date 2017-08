Man gewond na mishandeling door groep jongeren

(Foto: John van der Tol)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een vechtpartij in de ondergrondse fietsenstalling Biesieklette aan het Fossapad in Alphen aan den Rijn is een man mishandeld door een groep jongeren. Het slachtoffer werd naar de grond gewerkt en geschopt en geslagen.





Volgens getuigen gaat het om een groep jongeren tussen de 17 en 22 jaar. De politie bekijkt camerabeelden, maar is ook nog op zoek naar getuigen.



De mishandeling vond zaterdagavond plaats, zo meldt de politie Alphen aan den Rijn op Facebook. Aan de vechtpartij ging een woordenwisseling in de Castellumstraat vooraf. Daarna liep de man de fietsenstalling in en kwam een groep van 15 tot 20 jongeren achter hem aan en vond de mishandeling plaats. Ook andere personen werden door de groep geduwd en geslagen.Volgens getuigen gaat het om een groep jongeren tussen de 17 en 22 jaar. De politie bekijkt camerabeelden, maar is ook nog op zoek naar getuigen.