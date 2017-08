West Wekker: Hulp van de gemeente voor door brand gedupeerde ondernemers Den Hoorn

REGIO - Goedemorgen! De gemeente Midden-Delfland wil de door de grote brand gedupeerde ondernemers in Den Hoorn helpen waar kan, maar niet financieel. En hoe meer horeca, hoe beter? Ondernemers en buurtbewoners in het centrum van Leiden vinden van niet.

De ondernemers die gedupeerd zijn door de grote brand in een bedrijfspand in Den Hoorn kunnen op steun rekenen van de gemeente. 'Wij staan voor iedereen klaar', zegt burgemeester Arnoud Rodenburg. Maar voor een financiële bijdrage moeten de bedrijven niet bij de gemeente zijn.Gemeenten in het Groene Hart willen dat Schiphol bij een mogelijke uitbreiding rekening houdt met het unieke karakter van het gebied. Met het opzetten van koptelefoons hebben wethouders van deze gemeenten gisteren het startsein gegeven voor de campagne ‘Geef stilte een stem’.De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het plan om langs de A20 in Maasland een nieuwe gaswinningslocatie aan te leggen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Als reden geeft de NAM de blijvend lage gasprijs op.Nog meer café's en restaurants langs de Nieuwe Rijn in Leiden is niet goed voor het centrum. Dat vinden horeca-ondernemers en buurtbewoners in de omgeving.In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag jouw hulp bij het oplossen van misdrijven. Het programma heeft dankzij de hulp van kijkers tot heel veel resultaten geleid. Zie hier de lijst van de opgeloste zaken. Weer: De dag start zonnig, maar later komt er meer bewolking en in de avond is er kans op een bui. Het wordt zo'n 27 graden. Voor woendag wordt er veel regen verwacht.