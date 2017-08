'Beeldvorming is gemeenschappelijke vijand van moslims en joden'

DEN HAAG - Wie het over moslims en joden heeft, denkt al gauw aan het Midden-Oosten en het conflict tussen moslims en joden. Maar dat de twee bevolkingsgroepen ook in goede harmonie met elkaar samen kunnen leven, is te zien op de tentoonstelling Het Andere Verhaal in het Vadercentrum Adam in Den Haag.





Te zien is hoe moedige moslims tijdens de Tweede Wereldoorlog hun eigen leven riskeerden om de vervolgde joden te helpen en te redden van de vernietigingskampen. Een verhaal die veel mensen niet kennen, maar wat betreft Said en Lody niet vaak genoeg doorverteld kan worden. Het tweetal wil daarmee gebroederlijk aanzetten tot een gesprek over solidariteit en verdraagzaamheid.



De tentoonstelling Het Andere Verhaal is tot en met 14 september te zien in het Vadercentrum Adam in Den Haag.



Het Andere Verhaal is een initiatief van de joodse rabbijn Lody van de Kamp en de Marokkaanse jongerenwerker Said ben Sallem. De tentoonstelling was afgelopen voorjaar te zien in Amsterdam. Daar werd de tentoonstelling doelbewust ingezet op plekken in de stad waar spanning tussen moslims en joden bestaat.Te zien is hoe moedige moslims tijdens de Tweede Wereldoorlog hun eigen leven riskeerden om de vervolgde joden te helpen en te redden van de vernietigingskampen. Een verhaal die veel mensen niet kennen, maar wat betreft Said en Lody niet vaak genoeg doorverteld kan worden. Het tweetal wil daarmee gebroederlijk aanzetten tot een gesprek over solidariteit en verdraagzaamheid.