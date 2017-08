Problemen op spoor tussen Boskoop en Gouda

Een trein van R-net op het station van Alphen aan den Rijn (Foto: Omroep West / Monica Overdijkink)

BOSKOOP - Er rijden sinds 5.45 uur dinsdagochtend geen treinen tussen Boskoop en Gouda. In eerste instantie werden de problemen veroorzaakt door een sein- en overwegstoring. Rond 7.40 uur kwam daar een stroomstoring bovenop. Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.

Er rijden stopbussen tussen Boskoop, Waddinxveen Noord, Waddinxveen en Gouda.



Reizigers tussen Gouda en Alphen aan den Rijn wordt tot die tijd geadviseerd te reizen via Woerden. De extra reistijd bedraagt ongeveer 15 minuten.



Reizigers tussen Gouda en Leiden Centraal kunnen het best reizen via Den Haag Centraal.