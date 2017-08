Auto vliegt uit bocht en botst op boom

De schade is aanzienlijk. (Foto: politie Loosduinen)

DEN HAAG - Op de kruising van de Escamplaan met de Lozerlaan in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uit de bocht gevlogen. Dit gebeurde rond 4.00 uur.

De auto kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder raakte niet gewond.



Hoe de auto uit de bocht kon vliegen, is niet bekend. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.