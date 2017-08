WhatsAppen met Team West, politie wil met proef inspelen op mogelijkheden

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Kijkers van het opsporingsprogramma Team West kunnen tijdens de uitzending van dinsdagavond bij wijze van proef tips doorgeven via WhatsApp. Dit kan in de zaak van de zware mishandeling in Leiden.

De politie wil met deze proef inspelen op de veranderende behoeften en mogelijkheden van communicatie met de kijkers. Zowel tijdens de eerste uitzending als tijdens de herhalingen zitten twee medewerkers van de politie klaar om de tips die via WhatsApp binnenkomen te verwerken en door te zetten naar het rechercheteam dat de zaak onderzoekt.



Omdat het gaat om een proef is het alleen mogelijk om voor de Leidse mishandelingszaak tips via WhatsApp door te geven.



Evaluatie



Bij de mishandeling, die maandag 7 augustus aan het eind van de middag plaatsvond in de Janvossensteeg, raakte een 25-jarige Leidenaar gewond.



Of WhatsApp in de toekomst vaker gebruikt zal worden om tips van kijkers te ontvangen, staat volgens politewoordvoerder Dick Goijert nog niet vast. De proef van dinsdag wordt eerst geëvalueerd. ‘Daarna gaan we kijken of, en zoja hoe, we WhatsApp bij Team West en andere regionale en landelijke opsporingsprogramma’s kunnen inzetten.’