Twee rijstroken A12 dicht na ongeluk, meer dan drie kwartier vertraging

Archief

NOOTDORP - Twee rijstroken van de A12 richting Den Haag zijn dinsdagochtend rond 7.50 uur afgesloten. Dit gebeurde na een ongeluk ter hoogte van Nootdorp.

Daar zijn twee auto's op elkaar gebotst. Hoe dit ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.



Rond 8.10 uur stond er vijf kilometer file. Automobilisten moeten rekening houden met meer dan drie kwartier vertraging, waarschuwt de ANWB.



Ook problemen richting Utrecht



Er waren ook problemen op de A12 richting Utrecht. Daar stond rond 8.15 uur negen kilometer file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerbrug. Hier was de linkerrijstrook afgesloten en liep de vertraging op tot een half uur. Rond 8.20 uur werd de afgesloten rijstriook weer vrijgegeven en nam de file in lengte af.