VVD stapt uit coalitie Alphen aan den Rijn vanwege proef gratis parkeren

Tseard Hoekstra (Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De VVD is uit de coalitie in Alphen aan den Rijn gestapt. Dat deed de fractie nadat bekend werd dat wethouder Tseard Hoekstra zijn portefeuille neerlegde. Hij stopt als wethouder omdat het college terugkwam op eerder gemaakte afspraken over het gratis parkeren.

'Directe aanleiding en de bekende druppel die de emmer deed overlopen, was het feit dat het college terug is gekomen op de eerder met de VOA (Vereniging Ondernemers Alphen, red.) en Stichting Centrummanagement gemaakte afspraken ten aanzien van de proef met gratis parkeren', staat in een verklaring van de liberalen.



'De VVD raadsfractie heeft begrip en respect voor het besluit van Hoekstra. De proef met gratis parkeren is een belangrijk punt voor zowel Alphense ondernemers als onze bewoners. Maar wellicht nog belangrijker is het feit dat onze wethouder niet terug wil komen op afspraken die hij met medeweten van zijn collega's gemaakt heeft.'



Coalitie



De VVD vormde in Alphen aan den Rijn samen met het CDA, Nieuw Elan, D66 en ChristenUnie de coalitie. Door het vertrek van de VVD heeft die coalitie momenteel geen meerderheid meer. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.