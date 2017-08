Borduurwerk kwijtgeraakt met de post

Borduurwerk van Riolis, nr. ri-1079

DEN HAAG - Het zal je maar gebeuren; je werkt een jaar aan een borduurwerk, gaat naar de handwerkwinkel en zoekt een mooie lijst uit. En dan raakt het borduurwerk kwijt met de post. Het overkwam Dorothé Rietdijk uit Rijswijk. Haar zus Annemieke vond dit zo sneu dat ze contact zocht met Superdebby.

"Mijn zus Dorothé borduurt prachtige schilderijen, alles telpatronen, niets voorbedrukt, vertelt Annemieke. Nu had zij een mooi herfsttafereel af, na een jaar eraan gewerkt te hebben. Het is zo'n fijn en precies werk, dat ze alleen bij daglicht eraan kan werken."



In de handwerkzaak zocht Dorothé op 27 juli jl. een mooie lijst uit om het stuk in te laten lijsten. De mevrouw van de winkel heeft het borduurwerk opgestuurd naar de lijstenmaker, opgevouwen ingepakt in een plastic zak in een envelop. "De envelop kwam echter leeg bij de lijstenmaker aan, aldus Annemieke".



Het borduurwerk is waarschijnlijk ergens onderweg uit de envelop gevallen. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand een borduurwerk steelt, dus ga ik maar uit van een 'ongeluk', aldus Annemieke.



Het borduurwerk is een herfstlandschap van 38 x 26 cm (op een groter doek) met links een bos in prachtige herfstkleuren, in het midden een chalet, rechts een bruisende beek en bergen op de achtergrond. (Borduurwerk van Riolis, nr. ri-1079)



Annemiek hoopt dat iemand het borduurwerk heeft gezien. "Het zou geweldig zijn als het weer boven water komt. Mijn zus heeft er zoveel werk aan gehad."



Kun jij helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl