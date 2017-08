Man zwaargewond na steekpartij in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 58-jarige man is maandag op dinsdagnacht neergestoken in een huis aan de Schoonhetenstraat in de Haagse Moerwijk. De politie troffen de zwaargewonde man na een melding in het huis aan.





De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben bij het huis aan de Schoonhetenstraat.



LEES OOK: Man gewond na mishandeling door groep jongeren

Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. In de woning werd een 39-jarige man uit Den Dolder door agenten aangehouden.De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben bij het huis aan de Schoonhetenstraat.