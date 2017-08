Overval patisserie Den Haag, jongen gezocht

De overval vond plaats in patisserie Poppies & Pastries (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De politie is op zoek naar een getinte jongen die dinsdagochtend een overval pleegde aan de Rijswijkseweg in Den Haag.

De overval vond plaats in patisserie Poppies & Pastries. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.



Volgens Burgernet wordt de verdachte 16 tot 18 jaar oud geschat. Hij droeg een zwart jack, een groene cap en een spijkerbroek. Hij zou volgens de politie een mes bij zich hebben. De politie zoekt onder meer met een politiehelikopter naar de jongen.