Veel huizen bij ons in de buurt boven vraagprijs verkocht, Leiden 'topper'

REGIO - Huizen worden in onze regio steeds vaker boven de vraagprijs verkocht. Vooral in Leiden hebben huizenjagers steeds meer geld over voor hun droomhuis: in 51 procent van de gevallen krijgt de verkoper meer dan ervoor wordt gevraagd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Calcasa.

Tijdens de vorige piek op de huizenmarkt, vlak voor de kredietcrisis in 2007, werd maar 9 procent van de huizen in Leiden boven de vraagprijs verkocht. Ook in andere plaatsen wordt de vraagprijs steeds vaker overboden. In Den Haag ligt dit op 40,4 procent en in Alphen aan den Rijn op 39,4 procent.In de gemeente Zoeterwoude wordt het minst vaak meer dan de vraagprijs betaald: slechts in 13,6 procent van de gevallen. Ook in Krimpenerwaard (13,7 procent), Wassenaar (15 procent), Westland (16 procent) en Gouda (17,6 procent) lag dit percentage relatief laag. In alle andere gemeenten in onze regio werd in meer dan 30 procent van de verkopen extra geld voor een huis op tafel gelegd.De huizenprijzen stijgen sneller dan tien jaar geleden. Opvallend is ook dat de forse prijsstijgingen zich als een olievlek uitbreiden vanuit Amsterdam. Hierdoor zijn vooral huizen in gemeenten in het noorden van Zuid-Holland steeds duurder geworden. In Kaag en Braassem, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Lisse, Hillegom en Teylingen stegen de prijzen in één jaar meer dan 10 procent. In de rest van onze regio lag dit op ongeveer 7 procent.