Amber (14) mag Amsterdam City Swim openen met Pieter van den Hoogenband

ZOETERMEER - De 14-jarige Amber Bremmer uit Zoetermeer mag zondag de Amsterdam City Swim openen. Samen met meervoudig olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband geeft ze het startschot voor de zwemtocht, waarmee geld wordt ingezameld om de spierziekte ALS te bestrijden.

Amber zwemt 's ochtends zelf voor het eerst mee met de Amsterdam City Swim for Kids. Dat doet ze voor haar onlangs aan ALS overleden oom Tim van den Berg. Vervolgens verricht ze net na het middaguur de officiële opening met Van den Hoogenband, ambassadeur van het evenement, en voorzitter Bente Feldberg.Volgens haar vader Aziz Abdoellakhan is Amber vereerd, maar heeft ze wel een dubbel gevoel. 'Ze heeft gevochten voor haar oom, dus zijn overlijden was het wel even omschakelen. Maar opgeven is voor haar geen optie', zegt hij. Tot nu toe heeft Amber al ruim 2.600 euro opgehaald.