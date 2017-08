Ruim twee jaar cel geëist voor maken kinderporno met eigen kinderen én ontucht met scholieren

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 28 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen de 38-jarige Arjen L. uit Nieuwerkerk aan den IJssel vanwege het maken van kinderpornografische foto’s van zijn kinderen. Bovendien zou hij als docent Engels op de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad ontucht gepleegd hebben met twee meisjes van 18 en 15 jaar.

De zaak kwam aan het rollen toen de 18-jarige leerlinge van de middelbare school eind vorig jaar haar beklag deed bij een vertrouwenspersoon. L. werd ontslagen, en de politie startte een onderzoek tegen hem. Daaruit bleek ook dat hij foto’s van zichzelf gemaakt had in opgewonden toestand met zijn jonge kinderen erbij.Dinsdagochtend moet de man tekst en uitleg geven bij de Haagse rechtbank. 'Ik heb er geen verklaring voor', zegt hij over de foto’s die hij heeft genomen met zijn kinderen in hun slaapkamer. 'Ik walgde wel van mezelf.' Hij ontkent dat hij pedoseksuele gevoelens heeft. 'Mijn kinderen zijn geen seksueel object voor mij.'De officier van justitie meent dat er toch degelijk sprake is van foto’s van expliciet seksuele aard: 'Ik snap niet hoe je deze foto’s van je kinderen kunt maken.' Naast de celstraf van 28 maanden eist de officier dat de man niet in een ruimte met minderjarigen mag verblijven zonder toezicht van anderen. Verder zou hij zich moeten laten behandelen, en zou hij geen baan meer in het onderwijs mogen accepteren.L. was een populaire docent Engels op de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad in Rotterdam. Hij zou een 18-jarige scholiere, waarmee hij een vriendschappelijke relatie had, bij een borst getast hebben en haar een tongzoen gegeven hebben. 'Het fysieke contact was verkeerd', zegt L. bij de rechtbank. Volgens hem was er echter geen sprake van dwang of misbruik van het overwicht dat hij had als docent. Uit de slachtofferverklaring van de scholiere blijkt dat ze toch flink last heeft van de vermeende aanranding. 'Door alles wat er gebeurd is, zorg ik ervoor dat ik nooit alleen ben met een mannelijke docent', laat ze aan de rechtbank weten.De verdachte zou verder een labiele 15-jarige scholiere, met wie hij ook een vertrouwensband had, betast hebben bij borst en billen. Dat ontkent de verdachte. Hij wordt er ook van verdacht dat hij aan haar naaktfoto’s van zichzelf had gestuurd, maar volgens hem was daarop alleen zijn bovenlichaam te zien. Het meisje weigerde zelf aangifte te doen tegen de verdachte.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.