Man probeert gestolen auto door te verkopen in Gouda

GOUDA - Omdat een in een auto geïnteresseerde koper alert is, weet hij te voorkomen dat hij wordt opgelicht en veel geld kwijt raakt. De 32-jarige man wil via Marktplaats een auto kopen, maar tijdens het overschrijven van het kentekenbewijs ontdekt hij dat het kenteken niet klopt. De verkoper gaat er vervolgens vandoor en de auto blijkt eerder te zijn gestolen.

De 32-jarige man ziet in april een Volkswagen Golf op Marktplaats staan. Hij benadert de verkoper en ze spreken af om een proefrit te maken, die plaatsvindt op 8 april. Ze ontmoeten elkaar op het Bernhardhof in Gouda. De auto bevalt en zekomen een bedrag overeen.Een week later zal de overdracht plaatsvinden. De mannen spreken opnieuw af op het Bernhardhof in Gouda. De koper heeft ook twee bekenden meegenomen. De Volkswagen Golf wordt geparkeerd op de Koningin Wilhelminaweg en de vier vertrekken met een andere auto naar een Bruna het centrum van Gouda om de wagen over te laten schrijven.Op het moment dat de mannen bij de balie staan, ziet de koper dat er een verkeerd kenteken op het kentekenbewijs staat. Hij zegt dit tegen de koper, die aangeeft dat hij per ongeluk de verkeerde heeft meegenomen. Hij moet daarom even bellen en loopt vervolgens naar buiten. Plotseling rent hij weg en hij verdwijnt.De koper gaat terug naar de Volkswagen Golf, die er nog blijkt te staan. Hij waarschuwt de politie en dan blijkt dat de auto in december 2016 is gestolen vanuit Maassluis. De politie start een onderzoek en komt uit bij de persoon die de advertentie op Marktplaats heeft gezet. Diegene vertelt dat hij dat in ruil voor een klein bedrag heeft gedaan voor iemand die hij niet kent.Tijdens het overschrijven van de auto is de verkoper gefilmd. Het gaat om een blanke, stevig gebouwde man. Hij heeft een klein baardje en draagt een muts, een jas van The North Face en Adidas schoenen. De politie wil graag weten wie hij is. Ook komt de recherche graag in contact met mogelijke andere slachtoffers van de man of van deze manier van oplichting.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem