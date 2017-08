Duidelijk beeld van verdachte mishandeling Dave uit Leiden

LEIDEN - 'Je hebt me echt kapot gemaakt man, vooral mentaal.' Dat schreef de 25-jarige Dave Hartevelt uit Leiden begin augustus op Facebook en vertelde hij een week later in de nieuwsuitzending op TV West. Hij richtte zich tot de man die hem vanuit het niets een harde klap gaf, waardoor zijn gebit flink beschadigd raakte. De politie heeft nu duidelijke beelden van de verdachte vrijgegeven.

Dave loopt op maandagmiddag 7 augustus aan het eind van de middag door het centrum van Leiden. Hij heeft net een patatje gehaald en is op weg naar huis. In de Janvossensteeg ziet hij een gezin lopen en in het voorbijgaan kijkt hij even naar ze.Plotseling hoort hij wat geruzie en merkt hij dat er iemand achter hem aan komt. Een man roept dat hij niet naar zijn vrouw moet kijken en geeft hem vanuit het niets een harde klap tegen zijn mond. Het gevolg: Dave mist een tand, een aantal andere tanden zitten los en het herstel gaat mogelijk anderhalf jaar duren De verdachte is haarscherp vastgelegd op camerabeelden. Die zijn gemaakt in een winkel in de Janvossensteeg, vlak voor de mishandeling. Hij komt daar samen met een vrouw en drie kleine kinderen binnen en vertrekt even later weer. Het gaat om een getinte, stevig gebouwde man. Hij heeft kort geschoren haar, draagt donkere kleding en heeft een opvallende ketting om zijn nek.Naast de gebruikelijke mogelijkheden om een tip door te geven, kunt u in deze zaak ook tippen via Whatsapp. De politie doet hier een proef mee. De tips worden verwerkt in de meldkamer van de Landelijke Eenheid in Driebergen en vervolgens doorgegeven aan de recherche in Leiden. Het nummer dat u kunt gebruiken is 06-17214856.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem