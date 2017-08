Woninginbreker Delft heeft niet door dat hij wordt gefilmd

DELFT - Een camera in de woonkamer van een huis aan de Donkerstraat in Delft heeft duidelijke beelden van een woninginbreker opgeleverd. De man heeft niet in de gaten dat hij wordt gefilmd en gaat rustig zijn gang om waardevolle spullen mee te nemen.

De inbraak vindt plaats in de vroege ochtend van zaterdag 17 juni. Als de bewoner wakker wordt, merkt hij dat zijn laptop weg is. Ook een oplader, een tablet en zijn portemonnee met pinpas zijn verdwenen. Op de beelden van de camera is te zien hoe een man de spullen meeneemt. Hij staat met zijn voet op de radiator en geeft de buit door aan iemand die buiten staat.De inbreker is een man met een getinte huidskleur, hij is zo'n 20 tot 25 jaar oud en heeft zwart haar en een sikje. Hij draagt een pet met een embleem, een licht jack met knopen, een donkere riem, een broek met gaten en vale plekken en gympen met opvallende reflecterende delen erop. De politie hoort graag wie het is en met wie hij deze inbraak heeft gepleegd.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem