Liquidatie René en Renéetje van Doorn gefilmd door bewakingscamera

ZOETERMEER - De liquidatie van René en Renéetje van Doorn uit Zoetermeer is gebeurd onder het oog van een bewakingscamera. De 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon werden eind april doodgeschoten in hun auto op een parkeerplaats aan de Edisonstraat in Zoetermeer. De beelden zijn getoond in Team West en ook Opsporing Verzocht besteedt dinsdag uitgebreid aandacht aan de zaak.

Uit de beelden blijkt dat de dubbele liquidatie op dinsdagochtend 25 april goed is voorbereid. Zo’n 25 minuten voordat de slachtoffers aankomen bij de sportschool waar ze elke dinsdag komen, rijdt een donkere BMW het parkeerterrein op. Als de auto is geparkeerd, stapt er niemand uit. Tegen 11.00 uur komen René en Renéetje aan in een Mercedes. Ze rijden langs de BMW en parkeren vlakbij de ingang van de sportschool.Meteen daarna komt er een man uit de BMW. Hij heeft een automatisch wapen bij zich, maar dat lijkt niet te werken. Zonder dat de slachtoffers iets door hebben, wisselt hij het om voor een pistool. Vervolgens schiet hij de twee mannen door het raam van de auto neer. De hulpdiensten zijn snel ter plaatse, maar de verwondingen zijn te ernstig. René en Renéetje van Doorn overlijden in de Mercedes.De schutter rent naar de BMW, waarin een handlanger klaar zit. De auto scheurt meteen weg en rijdt naar de Curaçao, een straat verderop in Zoetermeer. Daar parkeren ze de auto en steken hem in brand. Ze rennen naar de Borneo, waar de volgende vluchtauto klaar staat. Die is vermoedelijk ’s morgens rond half acht al neergezet. Maar de Volkswagen Golf met valse Belgische kentekenplaten wil niet starten.Op datzelfde moment komt een echtpaar uit de buurt net thuis. Ze parkeren hun Opel Corsa en willen naar binnen gaan, maar worden dan met een automatisch wapen bedreigd door de twee daders. Ze moeten de autosleutels afgeven en met de Corsa gaan de twee er vandoor. De auto wordt later die dinsdagmiddag gevonden op de Statenweg in Rotterdam. Er is geprobeerd om de wagen in brand te steken en voor die poging heeft de politie een 27-jarige man aangehouden. Zijn rol bij de liquidatie wordt nog onderzocht.Op de bewakingsbeelden is de schutter niet herkenbaar in beeld. Hij draagt donkere kleding en een bivakmuts. De politie weet wel dat hij licht getint is en zo’n 28 tot 35 jaar oud. Hij is 1.80 meter lang en heeft een stevig postuur. Een getuige heeft verklaard dat hij donker, golvend en krullend haar had en die dag een ongeschoren gezicht had. Tijdens het wegrennen na de liquidatie valt op dat de man vreemd loopt. Hij zwiept met één been en het lijkt er op dat hij zich heeft verstapt.In de in Rotterdam achtergelaten Opel Corsa is een trainingsbroek van het merk Armani aangetroffen. De politie vermoedt dat die broek is gebruikt door de schutter. Er wordt momenteel geprobeerd om een DNA-spoor van de broek veilig te stellen. Over de bestuurder van de BMW is veel minder bekend. Hij heeft vermoedelijk ook een licht getinte huidskleur, is tussen de 20 en 25 jaar oud, heeft een slank postuur en donker haar.De politie heeft aanwijzingen dat vader René van Doorn actief was in het criminele circuit. Hij was een bekende van de politie. Het motief voor de dubbele moord is nog niet duidelijk. De politie houdt er rekening mee dat de twee daders die de moord hebben uitgevoerd, hiervoor zijn ingehuurd door iemand die blijkbaar een conflict met één of beide slachtoffers had.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem