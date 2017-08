Nationale beachvolleybalteams gecheckt op huidkanker

DEN HAAG - De nationale beachvolleybalselectie is dinsdag onderzocht op huidkanker. Buitensporters hebben namelijk een grotere kans de ziekte te krijgen. De Mauritskliniek waarschuwt voor de gevaren van uv-straling bij een uurtje sporten. Deze kunnen groot zijn.

Eén op de vijf mensen krijgt huidkanker. Vaak is dit een relatief onschuldige vorm van kanker, maar dit is niet altijd het geval. Dermatoloog Karin Houtman raadt aan om te allen tijde zonnebrandcrème te smeren. 'De grootste boosdoener bij huidkanker is de zon.'Beachvolleyballer Tom van Steenis sport bijna elke dag in de zon. Verbranden doet hij niet snel en toch probeert hij zich zo vaak mogelijk in te smeren. 'Ik weet dat je er huidkanker van kunt krijgen', zegt hij: 'Daarom probeer ik zoveel mogelijk te smeren.'Het is verleidelijk om bij mooi weer even lekker een uurtje in de zon te zitten of te sporten. Smeren wordt dan al snel vergeten of expres niet gedaan, want even lekker snel bijkleuren is verleidelijk. Juist dit gedrag is erg ongezond. 'Vroeger was er ook huidkanker, maar lang niet zoveel,' vertelt Houtman: 'Het is juist de piekbelasting die zo gevaarlijk is voor de huid.'