Weer bekend restaurant dicht: 'Ik zie mijn jeugddroom stranden'

DEN HAAG - Het bekende Haagse restaurant Mazie sluit definitief de deuren. De zaak, in een zijstraat van het Noordeinde, houdt na zeven jaar op te bestaan. Woensdag wordt de inboedel van de zaak geveild door de Belastingdienst. 'Dan houdt het echt helemaal op', zegt eigenaar Koen Cramer tegen Omroep West.

De zaak, die in 2014 nog de Gouden Pollepel won van AD Haagsche Courant, was het eerste eigen bedrijf van Cramer. 'Het was mijn jeugddroom, die zie je dan toch stranden. Dat is lastig. Daar heb ik het eerlijk gezegd wel moeilijk mee gehad', zegt hij hoorbaar aangeslagen.'De zaak bestond zeven jaar. Het is toch je kindje, hè', verzucht Cramer. Zijn bedrijf kwam naar eigen zeggen in financieel zwaar weer terecht toen hij aan de overkant een pand bijhuurde. 'Ik wilde de zaak daarmee uitbreiden voor groepen en partijen. Ook zou er een wijnbar komen. Maar de huur was zo hoog, dat ik geen geld overhield om te investeren.'De eigenaar baalt flink van de gang van zaken. 'Die investering heeft wel de aanzet voor de problemen gegeven. Dat was een heel dramatische keuze.' Bij het restaurant aan de Maziestraat werkten zeven mensen. Maar die hoeven niet op zoek naar een andere baan. 'Iedereen is onder de pannen', zegt Cramer.Zelf gaat hij aan de slag als maître-sommelier bij restaurant Lemongrass op Scheveningen. Wat er in het pand van restaurant Mazie komt is nog niet bekend.Er sluiten veel bekende restaurants in onze buurt de laatste tijd. Vorige maand ging Brasserie NL van topkok Ruben van Dieten onder de hamer en moest It Rains Fishes , vlakbij Mazie, de deuren sluiten. Eerder verdween ook het beroemde Indische restaurant Tampat Senang en moest Bistrot de La Place de deuren sluiten. Dat restaurant gaat binnenkort weer open