Verdachte (17) overval patisserie Den Haag aangehouden

De overval vond plaats in patisserie Poppies & Pastries (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De verdachte van de overval op patisserie Poppies & Pastries heeft zich dinsdagmiddag zelf gemeld bij de politie. De 17-jarige jongen werd daarna aangehouden.

De jongen pleegde dinsdagochtend de gewapende overval en sloeg nadat hij een paar klappen van een medewerkster had ontvangen op de vlucht. Hij ging er zonder buit vandoor.Via Burgernet werd een oproep gedaan aan omstanders om de jongen op te sporen. Ook werd er een politiehelikopter ingezet in de zoektocht naar de jongen. Waarom de jongen besloot zich zelf bij de politie te melden is niet bekend. De jongen zit nog vast.