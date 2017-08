Delftse taxicentrale Deltax in financiële penarie

DELFT - Taxicentrale Deltax heeft financiële problemen. Het Delftse bedrijf schrijft op zijn website dat er voor klanten 'niets verandert' en dat ze uitgaat van 'een goede afloop voor ons bedrijf en personeel'. Deltax wil, ondanks herhaalde verzoeken, zelf tegenover Omroep West niet reageren.

De oorzaak van de financiële problemen is niet bekend. Telstar online publiceerde maandag een interview met directeur Peter van der Salm. Daarin gaf hij aan dat 'de Europese aanbestedingen de grootste boosdoener' zijn.'Nu gaan lopen zwarte-pieten, daar heb ik geen zin in. Maar dat is de oorzaak', valt te lezen in het artikel . Deltax regelt al ruim tachtig jaar het taxivervoer in Delft en omstreken.