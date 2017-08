'Einde aan decadente helikoptervluchten vanaf Ypenburg'

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij (HSP) wil een einde aan de helihaven op Ypenburg. Reden daarvoor is dat vanaf die basis afgelopen weekeinde rondvluchten boven Den Haag werden verzorgd en passagiers naar het festival Mysteryland werden gevlogen. Fractieleider Peter Bos van de HSP noemt dat ‘decadent gevlieg’ en wil nu het huurcontract met het bedrijf dat de helihaven exploiteert niet verlengen.

De taxidienst Uber verzorgde afgelopen weekeinde een pendeldienst naar het festival. Voor 220 euro werden mensen thuis opgehaald met een taxi, naar de helihaven in Ypenburg gebracht om vandaar met een helikopter naar Mysteryland te vliegen. Ook konden mensen voor honderd euro een rondvlucht boven hun Den Haag maken.Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is ‘verbijsterd’ door deze actie. Volgens hem is zijn partij destijds ‘schoorvoetend akkoord’ gegaan met een helikopterplatform in Ypenburg. Dit ‘onder strikte voorwaarde dat dit soort decadent gevlieg niet plaats zou vinden’. Bos stelt ook dat vanuit de naastgelegen woonwijk ‘stevig’ is geklaagd over de geluidsoverlast Verder noemt Bos de milieubelasting van de helikopters ‘fors’. Het raadslid: ‘Wat mij betreft gaan we het huurcontract met Heliplan die het helikopterplatform exploiteert niet verlengen.’De HSP-voorman eist opheldering van het college van burgemeester en wethouders over de vluchten. Zo wil hij weten wie hiervoor toestemming heeft verleend.Directeur Lucas van Manen van Heliplan, het bedrijf dat de helihaven op Ypenburg exploiteert, is niet onder de indruk van de kritiek van de HSP. Volgens hem zijn er op dit moment nog geen beperkingen opgelegd aan de vluchten. Dit komt omdat de rechter recent bepaalde dat de vergunning die Den Haag wilde geven, op een verkeerde manier is verleend. Daardoor is de regeling nog niet van kracht. Daarom heeft de haven nu een ‘gebruikscontract’ waarin niet staat hoe vaak er mag worden gevlogen.Verder wijst hij erop dat er niets opmerkelijks is gebeurd, afgelopen weekeinde. Vorig jaar werden ook al dit soort vluchten verzorgd vanaf Ypenburg en daarvoor vanaf de toenmalige locatie in Scheveningen. Deze keer waren er tussen de twintig en 25 per dag, aldus Van Manen. ‘De jaren ervoor ook. Toen is er nooit een probleem geweest.’ Wel wil hij nog eens contact gaan opnemen met de Haagse politiek ‘om dit soort misverstanden uit de lucht’ te helpen.