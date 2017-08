Man bijt huisgenoot in oor en berooft hem: 2,5 jaar cel

DEN HAAG - Voor een brute beroving van een oud-huisgenoot in zijn woning aan de Catharinaland in Mariahoeve februari vorig jaar, is Hagenaar Diego H. (22) dinsdag bij de rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden.





In de straf van hoofdverdachte Diego H. is ook meegenomen dat hij een vrouw mishandelde en met ov-chipkaarten had geknoeid. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist. De rechtbank koos voor een lichtere vorm van tbs. Na zijn vrijlating moet de veroordeelde langdurig verplicht psychiatrisch worden behandeld en begeleid gaan wonen, bepaalde de rechtbank.



Diego H. ging op 23 februari vorig jaar met twee vrienden naar zijn toenmalige flat aan het Catharinaland waar hij tot voor kort had gewoond met het latere slachtoffer. Het slachtoffer woonde daar nog. Zijn portemonnee werd afgepakt en hij moest zijn pincode afstaan. Hij werd bewusteloos geslagen en Diego H. beet tot bloedens toe in zijn oor. Later werd met de pas gepind, maar het saldo beek negatief. De twee metgezellen van Diego kregen eerder twee en zeven maanden cel opgelegd voor hun betrokkenheid.