Schappen bij Leidse Albert Heijn worden leger en leger, Hoogvliet drukker en drukker

Foto: Omroep West Foto: Omroep West Foto: Omroep West

LEIDEN - De schappen in de Albert Heijn aan het Kooiplein in Leiden raken steeds leger. Ahold heeft de leveringen aan de supermarkt begin vorige week stopgezet na een conflict met de franchisenemer. Een oplossing is nog niet in zicht. De eigenaar wil er alleen over kwijt dat er 'gesprekken gaande zijn.'





Dat nog wel, maar de vraag is hoe lang nog. 'Ik dacht eerst dat een stunt was ofzo', zegt een bezoekster. 'Of een grap. Ik dacht dat kan niet waar zijn. Maar het is wel heel vervelend voor het personeel. Ze zijn er echt kapot van.'



Extra klandizie Hoogvliet



De oudere klanten die altijd hun boodschappen doen bij Albert Heijn vinden het lastig. Noodgedwongen gaan ze naar de overkant, naar de Hoogvliet. Die supermarkt opende een paar maanden geleden de deuren en krijgt nu een hoop extra klandizie.



'Nou, ik ging altijd naar de Albert Heijn maar ik denk dat ik nu voortaan naar de Hoogvliet ga', zegt een oudere dame, die er net haar boodschappen heeft gedaan. 'Het is me prima bevallen.'



De Hoogvliet zelf laat weten dat er inderdaad meer klanten komen. Veel meer wil het bedrijf niet kwijt, uit respect voor de collega's in crisis aan de overkant.



De producten in supermarkt worden nu al meer dan een week niet aangevuld . Bezoekers die nog van niks weten lopen meteen bij binnenkomst tegen een lege versafdeling aan. 'Is de winkel wel open?', vraagt een klant verbaasd.Dat nog wel, maar de vraag is hoe lang nog. 'Ik dacht eerst dat een stunt was ofzo', zegt een bezoekster. 'Of een grap. Ik dacht dat kan niet waar zijn. Maar het is wel heel vervelend voor het personeel. Ze zijn er echt kapot van.'De oudere klanten die altijd hun boodschappen doen bij Albert Heijn vinden het lastig. Noodgedwongen gaan ze naar de overkant, naar de Hoogvliet. Die supermarkt opende een paar maanden geleden de deuren en krijgt nu een hoop extra klandizie.'Nou, ik ging altijd naar de Albert Heijn maar ik denk dat ik nu voortaan naar de Hoogvliet ga', zegt een oudere dame, die er net haar boodschappen heeft gedaan. 'Het is me prima bevallen.'De Hoogvliet zelf laat weten dat er inderdaad meer klanten komen. Veel meer wil het bedrijf niet kwijt, uit respect voor de collega's in crisis aan de overkant.