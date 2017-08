Het gaat plenzen: KNMI verwacht grote hoeveelheid regen

REGIO - Het is gedaan met het mooie weer. Het KNMI waarschuwt voor grote hoeveelheiden regen komende nacht. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor Zuid-Holland. Plaatselijk kan er meer dan 50 millimeter neerslag vallen in 24 uur.

'In de loop van de avond begint het met regenen en dat gaat de hele nacht door, tot in de ochtend', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. In heel augustus valt normaal gesproken zo'n 85 millimeter. 'Er valt nu dus meer dan de helft van deze hoeveelheid in één dag.' De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht door de grote hoeveelheid regen een drukke ochtendspits. Automobilisten moeten woensdag rekening houden met extra hinder en files. 'Het grootste gevaar schuilt woensdag in slecht zicht en watergladheid', aldus de VID.Op de stranden in onze regio werd eerder dinsdag nog volop genoten van de (voorlopig) laatste zonnestralen. De parkeergarages in Katwijk zaten vol, het was druk op het strand. 'We genieten nu het nog kan', zegt een zonaanbidder.Mizee verwacht dat het woensdag in de loop van de dag weer droger wordt. Maar met het zomerse weer is het voorlopig gedaan. 'Het wort koeler en wisselvallig. Zo'n 19 graden.' Donderdag wordt het zo'n 18 graden en in het weekend gaat de temperatuur weer iets omhoog. 'Een graad of 20, maar het blijft wisselvallig.'