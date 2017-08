Woede om afval op bouwterrein: ‘Als ik mijn vuilniszak op straat zet, krijg ik een boete'

DEN HAAG - Omwonenden van een bouwterrein in de Schilderswijk zijn er helemaal klaar mee. De aannemer start maar niet met de bouw van woningen waardoor het terrein al meer dan twee jaar leeg staat. Gevolg is dat er afval en puin op het terrein wordt gegooid. Ondanks herhaalde meldingen aan de gemeente Den Haag via twitter, blijft een groot deel van het afval liggen.

Het bouwterrein ligt op de kruising van de Van Ostadestraat en de Jacob Catsstraat. De grond is van een aannemer die kavels voor zelfbouwwoningen gaat verkopen. Maar door vertraging van de bouw ligt het terrein al lang braak en is het vervuild met rommel.'Er liggen oude fietsbanden, bouwmaterialen en stoelen,' vertelt Itai Cohn, bewoner van de Schilderswijk. 'Ik heb via twitter meerdere meldingen gedaan bij de gemeente Den Haag. Daar wordt steeds vriendelijk op gereageerd en beloofd dat het wordt opgeruimd. Maar uiteindelijk gebeurt er weinig.'Cohn doet op 26 juli de eerste melding van afval met de vraag of de gemeente ervoor kan zorgen dat het verdwijnt. De gemeente reageert met een tweet en zegt dat het 'binnen drie werkdagen samen met de aannemer' zal worden opgelost.Maar vier dagen later ligt het afval er nog en opnieuw doet Cohn een melding via twitter. Ook daarop reageert de gemeente vriendelijk met een tweet: 'Wat spijtig dat het nog niet is opgeruimd, Itai. We brengen dit direct onder de aandacht.'Na meerdere meldingen is op 10 augustus uiteindelijk de meeste afval verdwenen. 'Op wat kleine rommel na, zoals deze stoel', schrijft Itai op twitter aan de gemeente. 'Fijn dat het grootste deel is weggehaald, Itai!' reageert de gemeente. 'De aannemer is op de hoogte en zal ook de rest in orde maken. Fijn weekend!'Maar de stoel ligt er vandaag nog altijd. Cohn: 'En dat stoort mij. Want als ik mijn vuilniszak verkeerd buiten zet krijg ik direct een boete en hier blijft alles liggen.'Ook D66 in de Haagse gemeenteraad begrijpt niet dat het vuilnis op het terrein zo ophoopt. 'Waarom reageert de gemeente niet alerter op signalen uit de buurt?' vraagt D66-raadslid Daniel Scheper zich af. 'We zetten in op een schone en veilige stad. Dat geldt dan natuurlijk ook voor de Schilderswijk. De handhaving kan veel scherper.'Volgens de gemeente Den Haag zullen de problemen met het afval snel opgelost worden, want de bouw van de woningen zal 'zeer binnenkort' beginnen.Cohn heeft daar weinig vertrouwen in. 'Er is al vaker gezegd dat de bouw zou beginnen en dat gebeurt maar niet.' Hij heeft begin van de week daarom maar opnieuw een tweet naar de gemeente gestuurd want de stoel is nog niet verdwenen.Maandag reageerde de gemeente met: 'We vallen inmiddels in herhaling, Itai, maar we gaan dit opnieuw onder de aandacht brengen.'